Gazze'ye giden yardımları engellemeye çalışan İsrailliler, CNN International'a konuştu: Tek bir ekmek bile gitmemeli

İsrail ve Gazze arasında açık olan tek sınır kapısı Kerem Şalom'da bazı İsrailliler, yardımların durdurulması için çabalıyor.

Eski İsrailli askerlerden, rehine ve yasadışı yerleşimcilerin ailelerinden oluşan Tsav 9 (Emir 9) adlı grubun önderliğindeki protestocular, Gazze'ye giden gıda ve diğer yardımları engellemeye çalışıyor.

CNN International, Kerem Şalom Sınır Kapısı'na giderek buradaki İsraillilerle görüştü. 8 Mart tarihli haberde sınır polisinin, İsraillilerin yardım konvoylarını engellemesine ilk başta izin verdiği yazıldı.

Ancak uluslararası baskının ardından yetkililer, sınır kapısında kontrolün sağlanması için şubat sonunda ek görevlilerin gönderileceğini bildirdi.

Haberde, "Alan artık kapalı askeri bölge olarak ilan edilse de protestocular gelip polise üstünlük sağlamaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

Bölgedeki polisin, yardım taşıyan araçları yavaşlamak isteyen onlarca İsrailliyi pek caydıramadığı kaydedildi.

Yardımları durdurmaya çalışan kişilerden Debbie Şaron, CNN International'a yaptığı açıklamada "Yardımların Gazzeli çocuklara gittiğini bilseydik bunu yapmazdık. Yardımlar bize karşı savaşan ve rehineleri esir tutan Hamas'ın tünellerine gidiyor" dedi.

Ancak haberde, yardımın Hamas'a gittiğine dair hiçbir kanıtın olmadığına dikkat çekildi.

Sadece adını paylaşan Katya ise "Hayatta kalmaları için gereken minimum kaloriyi almalılar. Açlıktan ölürlerse rehineleri bırakırlar. Rehineler dönene kadar tek bir ekmek bile oraya gitmemeli" diye konuştu.

Katya, Gazze'deki insanlık dramına ilişkin bir soruya cevaben "Gazzeli bebeklere değil İsrailli bebeklere öncelik vermesinin hakkı ve görevi" olduğunu söyledi.

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GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada ellerinde 200-250 esir olduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgede gıda ve temiz su kıtlığının yaşandığını bildirdi. DSÖ'ye göre hastalıkların yayıldığı Gazze'de yetersiz beslenme oranı fırladı.