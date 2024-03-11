ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklanıyor?
ABD Başkanı Biden'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu TikTok'un ülke genelinde yasaklanabileceğini söylemesi gündem oldu. Gündemden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok, bugüne kadar hangi ülkelerde neden yasaklandı?
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söylemesi beraberinde TikTok'u kim neden yasaklıyor sorularını da getirdi.
New York Times'ın haberine göre, geçen yıl ABD, Avrupa ve Kanada'daki yetkililer, güvenlik tehditlerini öne sürerek Çinli ByteDance şirketine ait çok popüler kısa süreli video paylaşma uygulaması TikTok'a erişimi kısıtlama çabalarını artırdı.
Beyaz Saray, Şubat 2023'te federal kurumlara, uygulamayı cihazlarından silmek için 30 günleri olduğunu ve çeşitli şehirlerdeki hükümet çalışanlarının uygulamayı indirmesinin yasakladığını söyledi. Bu adımın ardından Biden, TikTok'un ülke çapında yasaklanmasının mümkün olduğu mesajını verdi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylamasına ilişkin, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor
NEDEN TIKTOK'U YASAKLIYORLAR?
Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar.
ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.
HANGİ ÜLKELER YASAKLADI?
Hindistan, 2020 ortalarında sosyal medya platformunu yasakladı, bu durum ByteDance'in en büyük pazarlarından birine mal oldu. Hindistan hükümeti Çin'e ait 59 uygulamayı, kullanıcıların verilerini gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktardıklarını iddia ederek yasakladı.
Hindistan haricinde birçok ülkede ve hükümet organlarında uygulamaya yasak geliyor. Örneğin; İngiltere ve parlamentosunda, Avustralya'da, Kanada'da, Avrupa Birliği'nin yürütme kolu Avrupa Komisyonu'nda, Yeni Zelanda Parlamentosu'nda uygulama resmi olarak yasaklandı.
Afganistan
Bloomberg'e göre Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, platformun içeriğinin "İslami yasalara uygun olmadığını" söyleyerek Nisan 2022'de TikTok'u ülke genelinde yasakladı.
Avustralya
2023 Nisan ayından Avustralya, İçişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen güvenlik endişelerini gerekçe göstererek uygulamayı federal hükümete ait tüm cihazlarda yasakladı.
Belçika
Belçika, TikTok'un hükümet yetkililerinin iş telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Belçika Başbakan Alexander De Croo, yasağı gerekçe olarak uygulamanın Çin istihbarat servisiyle işbirliği içinde olduğunu söyledi.
Kanada
Diğer ülkelere benzer şekilde Kanada TikTok'u hükümete ait tüm mobil cihazlardan yasakladı. Yetkililer, kısmi yasağın uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" sunmasından kaynaklandığını söyledi.
Danimarka
Danimarka Savunma Bakanlığı çalışanların iş cihazlarına TikTok indirmesini yasakladı. Yine ülkenin Siber Güvenlik Merkezi tarafından değerlendirilen güvenlik hususlarıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları söylendi.
Nepal
Kasım 2023'te Nepal, TikTok'u "toplumsal uyumu" bozduğu gerekçesiyle yasakladı. TikTok ülkede özellikle genç ve kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyordu.
Hollanda
Doğrudan bir yasak olmasa da Hollandalı yetkililere TikTok'u kullanmamaları söylendi.
Yeni Zelanda
Birçok Avrupa ülkesinin benzer kararlar almasının ardından Yeni Zelanda Parlamentosu, TikTok'un tüm personel cihazlarında yasaklandığını duyurdu.
Norveç
Norveç Parlamentosu TikTok'u hükümet cihazlarında yasakladı, ancak çalışanların uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verdi. Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, uygulamanın Rusya ve Çin tarafından risk barındırdığını söyledi.
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