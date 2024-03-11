ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söylemesi beraberinde TikTok'u kim neden yasaklıyor sorularını da getirdi.

ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması Haberi Görüntüle

New York Times'ın haberine göre, geçen yıl ABD, Avrupa ve Kanada'daki yetkililer, güvenlik tehditlerini öne sürerek Çinli ByteDance şirketine ait çok popüler kısa süreli video paylaşma uygulaması TikTok'a erişimi kısıtlama çabalarını artırdı.

Beyaz Saray, Şubat 2023'te federal kurumlara, uygulamayı cihazlarından silmek için 30 günleri olduğunu ve çeşitli şehirlerdeki hükümet çalışanlarının uygulamayı indirmesinin yasakladığını söyledi. Bu adımın ardından Biden, TikTok'un ülke çapında yasaklanmasının mümkün olduğu mesajını verdi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylamasına ilişkin, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" dedi. REKLAM ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor

NEDEN TIKTOK'U YASAKLIYORLAR? Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar. ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.