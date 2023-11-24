Ağrı'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinliği Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş yaptı.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş programı düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen kurumun kadın ve erkek personeli, ellerine aldıkları pankart ve balonlar eşliğinde Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Cumhuriyet Caddesi'nde stant kurdu.

Ekipler, standı ziyarete gelen kadınlara KADES uygulamasını tanıtıp, erkeklere de 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmede bulundu.