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        Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın köylerinde yaşayan besicilerin, erken yağan kar nedeniyle zorlu kış mesaileri önceki yıllara göre erken başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:50
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        Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın köylerinde yaşayan besicilerin, erken yağan kar nedeniyle zorlu kış mesaileri önceki yıllara göre erken başladı.

        Bahar ve yaz dönemlerinde yayla ve meraların yolunu tutan Ağrılı besiciler, kış mevsiminde ise hayvanlarının bakımını ağıllarda sürdürüyor.

        Bu yıl erken yağan kar nedeniyle zorlu kış mesailerine de erken başlayan Taşlıçay ilçesine bağlı köylerdeki besiciler, hayvanlarını evlerinin önünde karın üzerine bıraktıkları otlarla besliyor.

        Soğuk havaya rağmen her gün sabahın ilk saatlerinde işe koyulan besiciler, el arabası ya da sırtlarında taşıdıkları otları karla kaplı araziye sererek sabah ve akşamları hayvanlarına yediriyor.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen günün büyük bölümünü hayvanlarının bakımına ayıran besicilerin zorlu mesaisi ilkbahar mevsiminin ortalarına kadar sürüyor.

        - "Bu sene kış erken geldi, 6 ay kar altında yaşayacağız"

        Besicilerden İsmail Altan, AA muhabirine, geçen seneye göre kış mesailerinin çok erken başladığını söyledi.

        Hayvanları en iyi şekilde beslemek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Altan, "Bu sene kış erken geldi. Biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz ve işimiz çok zor. Kar bize sürpriz yaptı. Geçen sene bu zamanlar hayvanları arazide otlatıyorduk. Bu sene kış erken geldiği için en az 6 ay kar altında yaşayacağız. Kış 6 ay süreceği için ot ve saman da yetmez." diye konuştu.

        Besici Abdullah Kaya da geçen yıl kışın geç geldiğini ve yaz aylarının da kurak geçtiğini anlattı.

        Kar ve yağmurlarla yaz aylarının bereketli geçmesini beklediklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

        "Hayvanlarımızı ot, saman ve yemle besliyoruz. Bu sene kurak geçtiği için dağlardaki su kaynaklarında azalma yaşandı. Hayvanlar otlamak için araziye gidiyordu ama çoğu zaman susuz eve dönüyordu. Kar ve özellikle yaz aylarında yağışlar iyi olursa su kaynakları da fazla olur. Biz nasıl karnımızı doyuruyorsak, o şekil de hayvanlarımızı doyuracağız."

        Besici Abdurrahman Altan ise havaların bir anda soğuduğunu ifade ederek, "Gördüğünüz gibi şu anda tipi var. Günde 2 defa kar üstünde hayvanlarımızı ot ve samanla besliyoruz. Günde 4-5 saat nöbet tutar gibi hayvanlarımızın başında bekliyoruz. Kar ve yağmur çok olursa su kaynaklarında da bolluk olur, kuraklık olmaz. Biz halimizden memnunuz. Allah'a şükür. Köyde hemen hemen 20 bin koyun var. Yazın yaylaya çıkıyoruz. Yayla da olmasa bu kadar hayvanı besleyemeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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