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        24 Kasım'da, Rabia öğretmene doğum günü sürprizi

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde düzenlenen öğretmenler günü kutlamasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural, 24 Kasım'da dünyaya gelen öğretmen Rabia Nur Artun'a sürpriz bir kutlama yaptı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:50
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        24 Kasım'da, Rabia öğretmene doğum günü sürprizi
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        AĞRI'nınPatnos ilçesinde düzenlenen öğretmenler günü kutlamasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural, 24 Kasım'da dünyaya gelen öğretmen Rabia Nur Artun'a sürpriz bir kutlama yaptı. 

        Patnos Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural da katıldı. Okulda görevli öğretmenlerle sohbet eden Vural, geçen yıl göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Rabia Nur Artun'un doğum günü olduğunu öğrendi. Vural, meslekte ilk yılı olan Rabia Nur Artun'a sürpriz bir kutlama yaptı. Üzerinde 'Yeni maceranın ilk yılında ve öğretmenler gününde doğum günün kutlu olsun' yazılı pastayı gören Rabia öğretmen, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Rabia öğretmen, "İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum ayrıca bu anlamlı doğum günü sürprizi için ise çok mutluyum, teşekkür ediyorum" dedi.

        Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Vural, "Bu özel günde doğan öğretmenimizin öğretmenler gününü ve doğum gününü kutluyorum. Ülkemizin umudu olan biricik evlatlarımızın geleceği için bir anne bir baba şefkatiyle emek harcayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

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