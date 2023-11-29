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        Sporla hayata tutunan bedensel engelli vücut geliştirmeci, milli takım hedefiyle çalışıyor

        ABDULAH SÖYLEMEZ - İnşaattan düşerek bedensel engelli olan ve spora yönelerek hayata tutunan vücut geliştirmeci Halit Durak, milli takıma seçilme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:09
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        Sporla hayata tutunan bedensel engelli vücut geliştirmeci, milli takım hedefiyle çalışıyor
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        ABDULAH SÖYLEMEZ - İnşaattan düşerek bedensel engelli olan ve spora yönelerek hayata tutunan vücut geliştirmeci Halit Durak, milli takıma seçilme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

        Bursa'da 5 yıl önce çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Durak, yıllarca çeşitli hastanelerde tedavi gördükten sonra memleketi Ağrı'ya döndü.

        Bu sene yaz aylarında kentteki bir salonda spora başlayarak vücut geliştirme antrenmanları yapan Durak, kısa sürede kaslarını geliştirerek mesafe kat etti.

        Ayakta durmakta güçlük çeken ve koltuk değneklerinden destek alarak yürüyen Durak, antrenörü Çetin Demir koordinesinde yaklaşık 3 ay gibi kısa bir süre antrenman yaptıktan sonra ilk yarışmasına katıldı.

        Durak, 26 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenen ve Dünya Şampiyonası öncesi milli takım seçme müsabakası olma özelliği de taşıyan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nın bedensel engelli kategorisinde ikinci sırayı aldı.

        Katıldığı ilk yarışmadan madalyayla dönen Durak, milli takım hedefiyle antrenmanlarda daha sıkı çalışarak yarışmalara hazırlanıyor.

        - "Yüzde 80 engelim var"

        Halit Durak, AA muhabirine, inşaattan düştükten sonra zorlu bir süreç yaşadığını ancak spor sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

        Düşme esnasında omuriliğinin kırıldığını ve sinir zedelenmesi oluştuğunu dile getiren Durak, "Bu durum yürümemi etkiledi. Şu an değneklerle yürüyorum. Üç sene hastanelerde devam eden tedavi sürecimin 2 yılını yatağa bağımlı geçirdim. Yüzde 80 engelim var. Bursa'dan Ağrı'ya geldim. Burada Çetin hocamla tanışıp, spora başladım." dedi.

        Durak, il merkezine bağlı bir köyde yaşadığını ve antrenmanlara gidip gelirken zorlandığını anlattı.

        - "Spor benim için bir terapi"

        Spora geldiğinde kendisini daha iyi hissettiğini kaydeden Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Katıldığım ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldum. Hedefim milli takıma seçilmek. Üç ay gibi kısa bir süre hazırlandıktan sonra İzmir'deki yarışmaya katıldım. İkinci olmam ayrı bir mutluluk verdi. Bunu başaracağıma inanmıyordum. Allah'a şükür başardık. Bunun mutluluğunu hiçbir şey vermedi. Spor benim için bir terapi. Bana en iyi gelen şey spor. Eve gidiyorum, sonra tekrar spora geliyorum. Spor hayatımın bir parçası haline geldi."

        Çalışmaların çok iyi gittiğini anlatan Durak, milli takıma seçilip Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmak istediğini aktardı.

        Antrenör Demir ise Durak'ın azimli olduğunu, çok çalıştığını ve milli takıma seçileceğine inandıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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