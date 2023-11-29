Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 kilo 152 gram gümrüksüz külçe altın ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, üzerinde ve eşyalarında 1 kilo 152 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan biri İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, üzerinde ve eşyalarında 1 kilo 152 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan biri İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen biri İran uyruklu 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, 2 parça halinde 1 kilo 152 gram gümrüksüz külçe altın ele geçirdi

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.