Ağrı'da yanlarında 36 kiloluk insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yanlarında 36 kilo 200 gram insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda sınır kapısında 36 kilo 200 gram insan saçıyla yakaladıkları İranlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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