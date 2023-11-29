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        Ağrı'da yanlarında 36 kiloluk insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yanlarında 36 kilo 200 gram insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:44
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        Ağrı'da yanlarında 36 kiloluk insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yanlarında 36 kilo 200 gram insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda sınır kapısında 36 kilo 200 gram insan saçıyla yakaladıkları İranlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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