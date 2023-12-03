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        Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:21
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        Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Ağrı'nın Tutak ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Nuri Akıncı idaresindeki 38 GY 994 plakalı tır, Batmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akıncı'nın cenazesi ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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