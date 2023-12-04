Ağrı'da 655 paket kaçak sigara yakalandı

Ağrı'da yapılan uygulamalarda 655 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında, durdurulan bir minibüsteki yolcuda 355, Taşlıçay ilçesinde durdurulan bir otobüsteki 2 yolcuda ise 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.