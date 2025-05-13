Ahmet Kural'ın oğlu Kemal 1 yaşında
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi, 1 yaşına basan oğulları Kemal için doğum günü partisi düzenledi
2023'te Çağla Gizem Şahin ile evlenen Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl baba olmuştu. Çift, oğullarına Kemal ismini vermişti.
Kemal, 1 yaşına bastı. Çağla Gizem Kural doğum gününe dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Duygularımı ifade etmem mümkün değil… Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz… İyi ki doğdun" notunu düştü.
Ahmet Kural da eşinin paylaştığı fotoğraflara; "Sağlıklı, mutlu yılların olsun Kemalim" yorumunu yaptı.