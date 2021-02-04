Ahmet Selçuk İlkan sitem etti 0:00 / 0:00

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Önceki gün BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Besen'e sitem etti. Geçmişte beste verdiği sanatçıları vefasızlıkla suçlayan İlkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

‘Islak Mendil’ diye şarkı yazmıştım, ardından ‘Beyaz Mendil’, ‘Ayrılık Mendili’ çıktı. ‘Ayrılık Kolyesi’ diyorsun, ‘Mutluluk Kolyesi’ diye şarkı çıkıyor. Bir gün Ümit Besen’e ‘Tahta Masa’ diye bir şarkı yazmıştım. Dostlar da vefalı olabilse keşke. Masalı şarkılar tutunca Ümit Besen ‘Nikah Masası’nı yazdı. O zaman dedim ki; 'Sen bunu yazarsan, ben de Arif Susam’a ‘Kıyma O Nikahı Nikah Memuru’ şarkısını yazarım.

Sanatçı, Coşkun Sabah’a yönelik sitemli sözleri için ise, "Ben para, altın, pırlanta istemedim. En meşhur olduğu dönemde bir kez ismimi söylese yeterdi. ‘Anılar’dan sonra bir tane bile şarkı vermedim Coşkun Sabah’a" dedi.