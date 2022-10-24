90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasında

Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 77 yaşındaki 4 çocuk babası ve PTT emeklisi Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturup daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.

"BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.