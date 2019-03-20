AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Batman oldu. Batman'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Batman Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Güneştekin'in hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin'in hayatından detaylar haberimizde.

MURAT GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Şırnak Merkez nüfusuna kayıtlı olan Yarka, lise mezunudur. inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketinin ortağı ve yöneticisidir. Sahibi olduğu inşaat şirketleri Türkiye genelinde birçok ilde büyük çaplı inşaat hizmetleri vermektedir. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olan Yarka, seçimi kazanmaya yakın bir oy alarak yüksek bir performans göstermiştir.

1963 doğumlu olan yarka evli ve 3 çocuk babasıdır.