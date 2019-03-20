AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Sakarya oldu. Sakarya'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Sakarya Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ekrem Yüce'nin hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce'nin hayatından detaylar haberimizde.

EKREM YÜCE KİMDİR?

1954'te Sakarya'da doğan Ekrem Yüce, ilköğrenimini Sakarya'da orta öğrenimini İstanbul, Adapazarı ve Kırklareli'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nden yüksek mühendis derecesi aldı. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler alan Yüce, Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Üniversitesi'nde okutmanlık, Adapazarı Merkez ve Adapazarı Erenler'de Belediye Başkanlığı, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda müşavirlik, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı'nda başkanlık görevlerinde bulundu. Çeşitli STK ve spor kulüplerinde de etkin görevler üstlenen Ekrem Yüce, Farsça ve İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.