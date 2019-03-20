AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Samsun oldu. Samsun'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Samsun Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mustafa Demir'in hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Samsun Belediye Başkan adayı Mustafa Demir'in hayatından detaylar haberimizde.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.