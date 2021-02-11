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Akbank esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Koç Holding ve ING'nin ardından Akbank da esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, salgın sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçtiklerini belirterek, "İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı

Akbank esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor
HABERTURK.COM / AA

Akbank, geleceğin çalışma modelini bugünden hayata geçirerek, salgın sonrası için esnek çalışmayı kalıcı hale getireceğini açıkladı. Daha önce de Koç Topluluğu ve ING esnek çalışma modelinin salgın sonrası devam edeceğini duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, içinden geçilen süreçte dünyanın her açıdan yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, müşteri alışkanlıkları ve iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte olan hızlı değişimin, salgın süreci ile birlikte daha da hızlandığını anımsattı.

Kurumların değişen ortamlara hızlı adaptasyonu, çevik ve cesur olmasının başarı için şart olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Biz de Akbank’ta salgın sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçiyoruz. İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, salgın sonrası çalışma düzenini, "uzaktan çalışma", "hibrit" ve "ofisten çalışma" şeklinde üç farklı şekilde tasarladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Bankacılığı kalıplarından çıkardığımız gibi çalışma hayatını da kalıplardan çıkaran bir modeli benimsedik. Yeni çalışma düzenimizle artık her yer Akbank. Bu yeni çalışma düzeni bankamıza yeni açılımlar da getirecek. Farklılaşacak hizmet kalitesi, verimlilik ve çeviklik düzeyi ile bankamızın müşteri kazanım ve büyüme hızı daha da artacak. Geleceğin çalışma modelini Akbank’ta bugünden uygulamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımız sayesinde bankamızın hizmet kalitesi, işlem adetleri, verimlilik seviyesi ve çalışan bağlılığında önemli artışlar yaşandı.

Bu vizyoner hamleyi de çalışma arkadaşlarımızın yüksek performansına ve teknolojimizin gücüne güvenerek yapıyoruz. Akbank’ta, yüksek iş disiplini ve yetkinliklere sahip Türkiye'nin en iyi bankacılarıyla çalışıyoruz. Nereden çalışırlarsa çalışsınlar, çalışma arkadaşlarımın müşterilerine en iyi bankacılık hizmetini vereceklerine, kurum kültürümüzü yaşatacaklarına, her zamanki gibi önemli başarılara imza atacaklarına inancım tam. Salgın sürecindeki yüksek ve başarılı performansımız da bunun en iyi göstergesidir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİNİ DESTEKLİYOR

Hakan Binbaşgil, bu yeni çalışma modelinin sürdürülebilirlik konusundaki stratejilerini de desteklediğine işaret ederek, bu bağlamda kapsayıcılığa da faaliyetlerde çok önem verdiklerini bildirdi.

Akbank ailesine, coğrafi engeller olmadan, Türkiye'nin 81 ilindeki en nitelikli kişileri katma imkânına sahip olacaklarını ifade eden Binbaşgil, "Bu yeni yaklaşımımız kapsamında değişik zaman dilimlerinde veya yarı zamanlı çalışmayı tercih edenler gibi farklı kitlelere erişme imkânını da bulacağız. Bu yaklaşımımızın istihdam yaratmada da ülkemizde yeni açılımlara öncülük edeceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, Akbank’ta vizyoner ve geleceği şekillendirebilecek bir ekip olduğunu ve bu ekibin önemli yeniliklere imza attığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilikçi ve cesur adımları atmak için çok şanslı bir ortamdayız. Bu vesileyle bankamızı geleceğe taşımak adına yaptığımız tüm adımlarda bizlerle benzer inancı ve heyecanı taşıyan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Suzan Sabancı Dinçer olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize de teşekkür ederim. Tüm Akbanklılara da ayrıca büyük bir teşekkür borçluyum. Değişen müşteri davranışları, yenilikler, teknolojiler, yeni iş modellerine yüksek yetkinlikleri sayesinde çok hızlı adapte oluyor ve bankamızı ve kendilerini hızla geleceğe hazırlıyorlar. Arkadaşlarımızın da bize verdiği bu güçle, bizler de iş modellerimizi, tüm ürün ve hizmetlerimizi, müşteri ve insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz."

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise salgın sürecini çok iyi yönettiklerini ve sürecin her aşamasında çalışanlara kulak verdiklerini ve bu doğrultuda aksiyon aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bir seneye yakın bir süredir uzaktan çalışma tecrübemiz oldu. Akbank’ın gelecek vizyonu doğrultusunda değişen koşullara kendimizi hızlıca adapte etmek ve sektörün öncü kurumlarından olmak her zaman odağımızdaydı. Bu vizyon ile ekipler bazında detaylı bir değerlendirme yaparak, salgın sonrasındaki çalışma modellerimizi de belirledik. Bu arada salgın başında çalışma düzenine yönelik çalışan görüşlerini de dinleyebileceğimiz bir geribildirim mekanizması da oluşturduk ve nabız anketleri ile düzenli olarak çalışanlarımızı dinledik. Salgın sonrası uzaktan çalışma düzenini arkadaşlarımızın görüşleri ile oluşturduk. Geribildirimler de gösterdi ki artık esneklik Akbank’ta kalıcı bir çalışma düzeni olarak benimsendi.”

ÜÇ FARKLI İŞ MODELİ

Anapa, “Biz Akbank olarak üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız; müşterilerimize birebir ve yüz yüze hizmet verdiğimiz şubelerimiz yerinden çalışmaya devam edecekler, Genel Müdürlük ekiplerimizin ise yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni modeli salgın dönemindeki deneyim ve öğrenimleri de dikkate alarak oluşturduklarını belirten Anapa, birlikte çalışmaktan ve paylaşmaktan beslenen bir takım olduklarını bildirdi.

Anapa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en etkin şekilde sürdürülmesi, Akbank kültürünün aramıza yeni katılacaklar da dahil her bir çalışanımız tarafından hissedilmesi ve yaşatılması, uzaktan çalışma sırasında iş-özel yaşam dengesinin kurulması gibi alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Farklı çalışma modellerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya gelebilmesi için platformlar tasarlıyor, aynı zamanda banka lokasyonlarında uzaktan çalışan ekiplerin fiziken bir araya gelerek çalışmalarına olanak sağlayacak ortak çalışma alanlarını planlıyoruz.”

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