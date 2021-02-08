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Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçildi. Artık bu modellerin iş hayatı için kalıcı bir ‘yeni normal’ olabileceği konuşuluyor. Dünya çapında bazı şirketler bu yöndeki kararlarını yeni yeni açıklamaya başlarken, kurum çalışanlarına 2015 yılından bu yana haftada iki gün diledikleri yerden çalışma fırsatı sunan ING Türkiye, sektörde bir ilke daha imza attı. Mevcut çalışma modellerine ek olarak geliştirilen dört yeni model; Flexi 365 ile tamamen uzaktan çalışma, Ayda Bir Haftam Flexi ile ayın bir haftası uzaktan çalışma ve Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi ile de haftada üç ya da dört gün çalışmayı içeriyor.

ING Türkiye’nin; ülkemizde ilk vakanın açıklandığı günün hemen ardından, 12 Mart itibariyle uzaktan çalışmaya geçen sektördeki ilk banka olduğunu ifade eden Öztürk yeni çalışma modellerinin de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kalıcı hale geldiğini belirtti.

“ING’de önce kendin olursun, sonra ING’li”

ING Türkiye İK Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk “İşin teknolojik altyapı boyutu ve bir o kadar önemli kültür boyutu var. Bunu başarmanız için işin özünde kontrol değil performansın olduğu, güvenin olduğu bir kültür olması gerekiyor” şeklinde konuştu. Hedeflerini, çalışanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmak olarak tanımlayan Öztürk “Biz çalışanlarımıza diyoruz ki kendin ol. ING’de önce kendin olursun sonra ING’li. Bu sözde kalan değil, özde yaşadığımız bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.

Hedef: En sevilen işveren markası olmak

Çalışanlarının mutlu ve özgür hissettikleri verimli bir çalışma ortamı yaratmayı önemseyen, çeşitliliği destekleyen ve sürekli gelişime inanan bir politika benimsediklerini ifade eden Öztürk yeni çalışma modelleri ile ilgili olarak çalışanlardan çok pozitif geri bildirimler aldıklarını söyledi. Meltem Kalender Öztürk “Uygulamalarımız Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen ve en sevilen işveren markaları arasında yükselme hedefimize katkı sağlıyor” dedi.

Çalışanlardan Örnekler

Fatih Uğur, ING Türkiye’de IT bölümünde İş Analisti olarak çalışıyor. 3 yıla yakın ING’de çalışan Fatih, 25 yaşında ve evli. Fatih, aynı zamanda kendini geliştirmek için işletme alanında yüksek lisans programına başladı. Haftam 4 Gün Flexi çalışma modelini seçen Fatih, haftanın 4 günü çalışarak geri kalan 3 günde de yüksek lisans eğitimine odaklanabilecek.

Ayşegül Aksu Ateş, Kahramanmaraş’ta Kobi Dijital Portföy Yönetimi bölümünde Yönetmen olarak çalışıyor. ING’de farklı departmanlarda 8 senedir çalışan Ayşegül, 32 yaşında ve evli. 5 ay önce evlenen Ayşegül Flexi 365 çalışma modelini seçerek, doktor olan eşinin tayin olduğu Antalya’ya taşındı. Ayşegül artık hem sevdiği işi uzaktan yapabilecek, hem de eşiyle daha çok zaman geçirebilecek.

Caner Çevik, ING Türkiye’de IT bölümünde mühendis olarak çalışıyor. 8 yılı aşkın süredir ING’de çalışan Caner, 37 yaşında ve evli. Caner, Flexi 365 çalışma modelini seçerek eşiyle beraber Didim’deki yazlıklarına taşınma kararı aldı. Bu şekilde hem uzun zamandır hayalini kurduğu yerde yaşayabilecek hem de İzmir’de yaşayan ailesini daha çok ziyaret edebilecek.