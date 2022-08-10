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Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce'nin 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan ve 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçesi Akçakoca, doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

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AA
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, yaz sezonu dolayısıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    AA'nın haberine göre doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, yaz sezonu dolayısıyla otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar" şeklinde konuştu.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    Yanmaz, mavi bayraklı plajları temiz tutmak için özen gösterdiklerini vurgulayarak, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldığını ifade etti.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

    İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize rahatlıkla girebileceğini aktaran Yanmaz, vatandaşlara cankurtaran ve diğer sahil hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi
  • 2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

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