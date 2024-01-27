Akdamar Adası beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Yiğit, "Herkesin fırsat buldukça buralara gelmesi ve bu güzellikleri yerinde görmesi gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer. Özellikle karlı havaları tercih etsinler çünkü son derece güzel" dedi.

9 Şurada Paylaş!









Van'a her gelişinde daha çok beğendiğini dile getiren Ravanoğlu, "Bilinmeyen yönleri hissedilen duygularla perçinleşince daha da keyifli hale geliyor. İlk gelişimde Akdamar'a gelememiştim ama bu defa nasip oldu ve çok keyif aldım.