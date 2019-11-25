Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Akdeniz Girit Adası açıklarında 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise Akdeniz depreminin büyüklüğünü 2.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 25 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 KASIM 2019

Büyüklük 2.8 (ML) Yer Akdeniz, Enlem 34.7030 (K) Boylam 26.8638 (D) Derinlik 5.31 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 25 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?