Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Akdeniz Girit Adası açıklarında 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise Akdeniz depreminin büyüklüğünü 2.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 25 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 KASIM 2019
|Büyüklük
|2.8 (ML)
|Yer
|Akdeniz,
|Tarih
|25/11/2019 - 04:12:32 (TS)
|Enlem
|34.7030 (K)
|Boylam
|26.8638 (D)
|Derinlik
|5.31 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 25 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.25 06:29:32 37.8615 27.1917 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.25 06:28:07 38.9887 26.9715 6.6 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel 2019.11.25 04:12:35 34.7913 26.5862 94.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.25 04:00:00 38.2030 25.3057 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.25 03:43:21 36.1275 29.6282 17.5 -.- 1.1 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2019.11.25 03:03:17 39.4280 25.9957 20.4 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.25 02:17:42 40.6043 28.9508 5.7 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.25 02:15:38 40.6038 28.9573 6.6 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.25 01:15:33 38.8917 27.8430 5.8 -.- 2.9 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.11.25 00:54:22 40.5960 28.9355 7.7 -.- 2.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.24 23:36:53 38.2535 32.5885 2.8 -.- 2.3 -.- CALDERE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.11.24 21:44:44 38.5003 30.8457 8.5 -.- 1.9 -.- DEVEDERESI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.11.24 21:34:57 39.4858 23.8630 22.1 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN İlksel 2019.11.24 19:23:59 36.9135 28.1882 8.8 -.- 2.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.11.24 17:49:39 36.6597 33.6092 1.3 -.- 2.3 -.- HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) İlksel 2019.11.24 17:42:28 40.0380 36.0517 10.1 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2019.11.24 17:14:10 37.0615 28.3417 0.0 -.- 1.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2019.11.24 16:39:41 37.6802 35.6582 8.5 -.- 2.0 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.24 16:39:05 37.7168 35.6783 8.5 -.- 1.9 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.24 16:33:21 37.6487 35.6497 5.3 -.- 3.9 3.7 KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.24 16:30:02 39.0197 32.7578 0.0 -.- 1.4 -.- YESILYURT-KULU (KONYA) İlksel 2019.11.24 16:23:25 38.8188 42.7328 7.5 -.- 2.6 -.- ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.11.24 15:56:43 39.5247 26.2505 2.9 -.- 2.3 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.24 15:49:17 36.0427 29.6215 5.0 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.24 13:57:48 35.8708 30.5038 16.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
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