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        Haberler Gündem Akhisar'da 75 bin TL'lik zeytinyağı vurgunu jandarmaya takıldı

        Akhisar'da 75 bin TL'lik zeytinyağı vurgunu jandarmaya takıldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde M.Ç. isimli yerel üretici, 420 litre zeytinyağını 75 bin Türk Lirası karşılığında satmak üzere anlaştığı kişiler tarafından dolandırıldı. M.Ç, yağın bedelinin internet üzerinden hesabına aktarılacağına inandırıldıktan sonra, ürünü teslim etti. Ancak söz verilen ödeme gerçekleşmeyince dolandırıldığını anlayan M.Ç. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine devreye giren güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:31 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:32
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        Manisa'da zeytinyağı vurgunu
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yerel bir zeytinyağı üreticisini internet üzerinden 75 bin TL dolandıran 3 kişi, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonla kısa sürede yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli yerel üretici, 420 litre zeytinyağını 75 bin Türk Lirası karşılığında satmak üzere anlaştığı kişiler tarafından dolandırıldı. M.Ç, yağın bedelinin internet üzerinden hesabına aktarılacağına inandırıldıktan sonra, ürünü teslim etti. Ancak söz verilen ödeme gerçekleşmeyince dolandırıldığını anlayan M.Ç. durumu yetkililere bildirdi.

        Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından geniş çaplı bir araştırma ve istihbarat çalışması başlattı. İleri teknoloji ve kapsamlı takip yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, C.E. (32), B.E. (21) ve A.G. (31) isimli şahısların olayın failleri olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin hızlı ve koordineli hareketi sonucu şüpheliler, kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılan diğer deliller de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorguları sürerken, başka mağdurların olup olmadığıyla ilgili de soruşturma sürüyor.

        Vatandaşların, özellikle yüksek meblağlı işlemlerde daha dikkatli olmaları ve güvenilir ödeme yöntemleri kullanmaları gerektiği konusunda güvenlik güçleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen başarılı operasyon, bölge halkı arasında memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi ve suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

        Haberin temsili görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Akhisar
        #zeytinyağı vurgun
        #haberler
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