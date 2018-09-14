UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak Akhisarspor-Krasnodar maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Krasnodar maçının biletlerinin öncelikli satışının yarın saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
Önceliğin 2018-2019 kombine bilet sahiplerine ve Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 iç saha maçına giriş yapanlara verileceği belirten açıklamada, genel satışın ise 18 Eylül Salı günü saat 17.30'da başlayacağı kaydedildi.
Biletler kapalı tribün (C-D-I-J) 50 lira, kapalı (A-B-K-L) ve maraton tribün 40 lira, kuzey ve güney tribün 30 lira, misafir tribün 35 liradan satılacak.
Akhisarspor-Krasnodar maçı 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.
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