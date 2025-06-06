Akın Akınözü, ilk deneme çekimini paylaştı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

34 yaşındaki oyuncu; "İlk deneme çekimim… Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim" notuyla paylaşım yaptı.

Akınözü, devamında şu ifadeleri kullandı: Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım… Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize… İyi bayramlar!