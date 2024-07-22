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        Haberler Magazin Akın Akınözü'nden anneye veda - Magazin haberleri

        Akın Akınözü'nden anneye veda

        İki gün önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Özlem Akınözü, son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi oyuncu olan Akın Akınözü, cenazede ayakta durmakta zorlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:23
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        Ünlü oyuncudan anneye veda
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        Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, iki gün önce hayatını kaybetmişti. Özlem Akınözü, son yolculuğuna uğurlandı.

        Özlem Akınözü, hayatını 59 yaşında kaybetti.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü'nün cenazesi, Vadistanbul Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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        Akın Akınözü, tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Taziyeleri, kabul eden oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Özlem Akınözü'nün cenazesine eski başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hande Erçel, Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu ve Hande Soral gibi isimler katıldı.

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        #akın akınözü
        #Özlem Akınözü
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