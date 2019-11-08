Akıncı Üssü davasının sanığı yakalandı 

Trump'a milyon dolarlık ceza

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Suat Murat Semiz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılandığı mahkeme tarafından hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarılan Semiz'in Trabzon'un Of ilçesinde saklandığı belirlendi.

Anne evinde saklanan Suat Murat Semiz dün gece terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Semiz'in darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin keşfinin yapılmasına yönelik emri verdiği ve adının "Eskişehir sıkıyönetim komutanı" olarak geçtiği iddia ediliyor.