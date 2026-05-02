AKOM duyurdu! Havalar ne zaman ısınacak? Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?
Türkiye genelinde etkisini sürdüren serin ve değişken hava dalgasının ardından vatandaşlar "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıkların ne zaman yükselişe geçeceği merak konusu olurken, mevsim normallerine dönüşün hangi tarihlerde gerçekleşeceği de yakından takip ediliyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, Türkiye genelinde sıcaklıklar ne zaman artacak?
AKOM UYARDI!
AKOM tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Etkili olan sistemin yaklaşık 4-5 gün boyunca bölgede kalması beklenirken, sıcaklıklarda 4 ila 6°C arasında düşüş yaşandığı ve aralıklı sağanak yağışların Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Zorlu geçmesi beklenen pazar, pazartesi ve salı günlerinin ardından Çarşamba günü hava şartlarında belirgin bir iyileşme öngörülüyor. 6 Mayıs Çarşamba itibarıyla yağışların bölgeyi terk etmesi ve sıcaklıkların 19°C seviyelerine kadar yükselmesi beklenirken, perşembe ve cuma günlerinde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesiyle birlikte termometrelerin 22°C’ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.