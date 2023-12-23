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        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 17 bin 269 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:44
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        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 17 bin 269 lira ceza kesildi.

        H.R.F. (19), kullandığı 68 AB 368 plakalı otomobille, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Kovalamacada aracıyla Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarpan sürücü, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan sürücüye 17 bin 269 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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