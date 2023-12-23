Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 17 bin 269 lira ceza kesildi.

H.R.F. (19), kullandığı 68 AB 368 plakalı otomobille, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacada aracıyla Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarpan sürücü, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye 17 bin 269 lira ceza verildi.

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