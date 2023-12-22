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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:07
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu (Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)

        Setler: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25

        Süre: 112 dakika (27, 29, 30, 26)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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