Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:Aksaray

Hakemler:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu (Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25

Süre: 112 dakika (27, 29, 30, 26)

AKSARAY

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