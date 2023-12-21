Amcasını sokakta 'tarla anlaşmazlığı' nedeniyle bıçakladı
AKSARAY'da, Okan İriş (25), tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Dursun İriş'i (63), sokak ortasında, vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp, yaraladı.
AKSARAY'da, Okan İriş (25), tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Dursun İriş'i (63), sokak ortasında, vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp, yaraladı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Eskil ilçesinde meydana geldi. Okan İriş, arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in yanına gidip, aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İriş, amcasını, sağ bacağı, sol omzu ve kolundan bıçakla yaraladı. Yere yığılan Dursun İriş, ihbarla olaya yerine çağrılan ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.