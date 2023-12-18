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        Kıbrıs gazisi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

        Aksaray'ın Taşpınar beldesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş, askeri törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:00
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        Kıbrıs gazisi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Aksaray'ın Taşpınar beldesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş, askeri törenle toprağa verildi.

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sağtaş, için beldede tören düzenlendi.

        Sağtaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Taşpınar Belediye Başkanı Metin Dağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür, birim amirleri, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Kumbuzoğlu Sağtaş'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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