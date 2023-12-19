Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, N.Ç'nin zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar esrar, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.