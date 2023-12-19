İngiltere'de Sacha Boey yarışı! Transferin gözdesine yeni talip
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'e İngiltere Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi olmuş durumda...
Fransız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de alkış alan bir futbol sergilerken, bu performansı sonrası İngiliz ve Fransız basınında adından sık sık söz ettirmeye başladı.
İsmi son dönemde Brighton, Burnley, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz kulüpleriyle sıkça anılan 23 yaşındaki yıldıza dev bir talip daha çıktı.
SON TALİP CHELSEA!
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, Boey'i gündemine aldı.
Mauricio Pochettino yönetiminde kötü bir sezon geçiren Londra ekibinin, ara transfer döneminde 3 yıldız ismi kadrosuna katmayı planladığı ve bu futbolcularından birinin de Sacha Boey olduğu belirtildi.
Chelsea yönetiminin, sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan İngiliz sağ bek Reece James'in yerine Sacha Boey'i düşündüğü ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde görüşmelere başlamayı planlayan İngiliz yetkililerin, Boey'in özellikle Old Trafford'daki Manchester United maçındaki performansından oldukça etkilendikleri vurgulandı.
Galatasaray'a 2021-22 sezonunda Rennes'den 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen Boey, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.