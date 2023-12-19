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SON TALİP CHELSEA! İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, Boey'i gündemine aldı.

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Mauricio Pochettino yönetiminde kötü bir sezon geçiren Londra ekibinin, ara transfer döneminde 3 yıldız ismi kadrosuna katmayı planladığı ve bu futbolcularından birinin de Sacha Boey olduğu belirtildi.