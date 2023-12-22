Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

        Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Mayıs'ta, doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan özel hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında, hemşire Tuncel'in ölüm sebebinin belirlenmesi için yeniden istenen bilirkişi raporu tamamlandı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin yazdığı 44 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına eklenecek.

        Raporda, Tuncel'in eşikte Fransız balkonunun duvar bağlantı köşesine dayandığı, dengesini kaybederek 3. kat balkon korkuluğuna çarptığı belirtildi.

        Bu çarpmanın etkisiyle kafatası, boyun, sağ bacak ve kolda kırıklar meydana geldiği aktarılan raporda şunlar kaydedildi:

        "Bu düşme, bedenin sol tarafındaki dalağın yırtılması ve sol kalçada görülen morluğa sebep oldu. Yeterince yüksek olmayan balkon korkuluğunun üzerinden düştüğü yönünde bulgu olduğu, zorlamaya bağlı bir düşme bulgusunun olmadığı değerlendirilmektedir. Fiziksel darp nedeniyle bir çığlık atan veya mukavemet gösteren kadın sesinin duyulduğunu gösterir bir ifadeye dosyada rastlanılmamıştır. Düşmenin hemen ardından H.İ.A'nın düşmeyi görerek veya duyarak bir telaşa kapıldığı kamera görüntüleri ve ifade tutanaklarından anlaşılmaktadır. Tuncel'in intihara meyilli bir kişilik olduğuna yönelik psikolojik bir sorunu olduğunu gösteren belgeye veya tanık ifadelerine dosya içeriğinden ulaşılmamaktadır. Tuncel'in ölümünün künt genel beden travmasına bağlı kafatası, boyun omuru ve ekstremite kemik kırıklarıyla karakterli beyin zarları kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen kanama ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği değerlendirilmiştir."

        Tuncel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanık hakkın...
        Aksaray'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanık hakkın...
        Saliha hemşirenin, balkondan dengesini kaybedip düştüğü belirlendi
        Saliha hemşirenin, balkondan dengesini kaybedip düştüğü belirlendi
        Aksaray'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        Aksaray'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        Amcasını sokakta 'tarla anlaşmazlığı' nedeniyle bıçakladı
        Amcasını sokakta 'tarla anlaşmazlığı' nedeniyle bıçakladı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        17 yaşındaki Metehan, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı
        17 yaşındaki Metehan, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı