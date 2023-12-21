Aksaray'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Okan İ. (25) amcası Dursun İ. (63) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan İ, bıçakla Dursun İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dursun İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Okan İ'yi gözaltına aldı.