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        Aksaray'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:21
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        Aksaray'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Okan İ. (25) amcası Dursun İ. (63) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan İ, bıçakla Dursun İ'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dursun İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri Okan İ'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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