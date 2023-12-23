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        Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:12
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yusuf Ç. (33) idaresindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, Gücünkaya köyü girişinde, Muharrem K'nin (19) kullandığı 42 AOS 260 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücü Muharrem K. ile otomobildeki Ercak K, Mustafa Mert K, Ramazan D. ve Mustafa S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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