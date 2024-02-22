Aktaş Şelalesi gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak

Projeyle, Aktaş Şelalesi'ni daha cazip hale getirmeyi ve bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Can, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki ekoturizm alanlarının 64'üncüsü olan şelalenin, yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.