Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Aktaş Şelalesi gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak

        Aktaş Şelalesi gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak

        Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki doğa harikası Aktaş Şelalesi, yapımı tamamlanan yürüyüş parkuru ile gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru projesi tamamlandı.

        2

        Projeyle ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

        3

        Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikalarından biri olan Aktaş Şelalesi'nde 1,5 yıl önce proje çalışmalarına başlanan parkurun, bölge turizmine önemli katkı sunacağını belirtti.

        4

        Projeyle, Aktaş Şelalesi'ni daha cazip hale getirmeyi ve bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Can, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki ekoturizm alanlarının 64'üncüsü olan şelalenin, yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.

        5

        Projeye katkı verenlere teşekkür eden Can, tüm doğa severleri, Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası, tarihi mahallesi ve camileri, tamamı kumsal 15 plajıyla cazibe merkezi olan Akçakoca'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye çağırdı.

        #Aktaş Şelalesi
        #düzce
        #Akçakoca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!