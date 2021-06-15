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ALD Automotive, acil ve esnek mobilite ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, kullanılmış, temiz ve bakımlı araçlarla hizmet vermek üzere, uygun maliyetli, 1-24 ay arası kullanım sağlayabilecek yeni kiralama çözümü ALD Flex’i hizmete sundu.

Geçici proje veya görevlendirmeler, sezonluk iş fırsatları, ürün lansmanları ve yeni çalışanlar için deneme süresi gibi kısa ve orta vadeli araç ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen ALD Flex'in, mobilite gereksinimlerini karşılayacak şekilde dizayn edildiği belirtildi

Yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım, yol yardım, yedek araç, lastik değişimi, kasko ve sigorta, HGS-OGS yönetimi gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan ALD Flex, farklı araç segmentlerinden, uygun kiralama bedelli araçları seçerek, hızlı kiralamaya imkan sağlıyor.

Ayrıca ALD Flex, kullanım süresi içerisinde 1 ay öncesinden bilgi vermek kaydıyla herhangi bir erken iade bedeli ödemeden kiralanan aracı istenilen zamanda iade etme özgürlüğünü de beraberinde sunuyor.

Konuya ilişkin konuşan ALD Automotive CEO’su Timur Kacar, "Mevcut zorlu pandemi şartlarında, filo yöneticilerine mobilite stratejilerini çeşitlendirme fırsatı sunarak, mobilite çözümleriyle ilgili daha geniş bir esneklik sağlıyoruz. ALD Flex, tek bir tedarikçi seçerek araç filosunun tüm ihtiyaçlarını karşılama ve aynı zamanda toplam mobilite maliyetlerini de optimize etme imkanı tanıyor. Filo yöneticilerine en gelişmiş mobilite ürünlerini sunmak için yenilikçi çözümleri dijital teknolojiyle birleştirmeye devam edeceğiz" dedi.