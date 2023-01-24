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Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek

Geçtiğimiz yıl 'Rust' filmi çekimleri sırasında yaşanan kazada, Alec Baldwin'in elindeki silahtan çıkan kurşun sebebiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, vefat etmişti. Şimdilerde 'kasıtsız adam öldürmek'le suçlanan Baldwin, filmin çekimlerine devam etme kararı aldı

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  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu. Oyuncu, bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşlemişti. Merminin isabet ettiği Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.
  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    ÇEKİMLERE DEVAM EDECEK

    Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed ile birlikte görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak olan Baldwin, bu kez film çekimlerine devam edeceği yönündeki haberlerle basına yansıdı.

    Filmin yapımından sorumlu avukatlardan Melina Spadone, “Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.
  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    'The New York Times', daha önce Alec Baldwin’in filmin başrolünü üstlenmeye devam edeceğini ve çekimde yaralanan Joel Souza’nın yönetmen olarak geri döneceğini ileri sürmüştü.
  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    "SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

    Öte yandan Baldwin, olayın ardından yaptığı açıklamada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Aktör, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını belirtmişti.
  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    UZLAŞMAYA VARILMIŞTI

    64 yaşındaki Alec Baldwin ile film yapım şirketi, geçen yıl ekim ayında miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

    Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirli insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.
  • Alec Baldwin, 'Rust' filmini çekmeye devam edecek - Magazin haberleri

    "BİRİLERİNE SUÇ YÜKLEMEK NİYETİNDE DEĞİLİM"

    Kararın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

    Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.

    Fotoğraflar: AP

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