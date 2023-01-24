ÇEKİMLERE DEVAM EDECEK



Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed ile birlikte görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak olan Baldwin, bu kez film çekimlerine devam edeceği yönündeki haberlerle basına yansıdı.



Filmin yapımından sorumlu avukatlardan Melina Spadone, “Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.