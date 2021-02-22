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ALES 2 soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

2020 ALES/2 soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM ALES/2 binlerce adayın katılımıyla ülke genelinde gerçekleşti. Peki, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve ÖSYM ALES/2 sonuçları tarihi...

ALES 2 soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlardan biri olan 2020-ALES/2 sınavı dün gerçekleştirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirilmesiyle beraber binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve ÖSYM ALES/2 sonuçları tarihi...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor. Yeni bir gelişme yaşandığında detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

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