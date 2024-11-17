ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
ALES/3 sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 150 dakika süren sınav sonrası gözler ÖSYM'ye döndü. Her sınav sonrası soruların yüzde 10'unu erişime açan ÖSYM'den, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekleniyor. Peki, ÖSYM ALES soru ve cevaplarını yayınladı mı? İşte, detaylar...
171 bin 640 adayın başvurduğu ALES/3 tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi, cevaplarını değerlendirmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası, soruların yüzde 10'unu erişime açıyor. Peki, 2024 ALES/3 soru kitapçığı ve anahtarı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
ALES/3 CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.