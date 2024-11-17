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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM ALES/3 soru ve cevapları açıkladı mı?

        ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

        ALES/3 sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 150 dakika süren sınav sonrası gözler ÖSYM'ye döndü. Her sınav sonrası soruların yüzde 10'unu erişime açan ÖSYM'den, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekleniyor. Peki, ÖSYM ALES soru ve cevaplarını yayınladı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:00
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        1

        171 bin 640 adayın başvurduğu ALES/3 tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi, cevaplarını değerlendirmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası, soruların yüzde 10'unu erişime açıyor. Peki, 2024 ALES/3 soru kitapçığı ve anahtarı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

        2

        ALES/3 CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        3

        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

        4

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        5

        ALES/3 SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

        Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
        ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
        ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
        ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50
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