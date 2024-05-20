Ali Koç: Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Ali Koç derbi zaferini ve mücadele sonrası yaşananları değerlendirdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları: "Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik." "KARAKTER KOYDULAR" "Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun." REKLAM "BİZ SİSTEMİ YENEMEDİK" "Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez."

"NEDEN YABANCI HAKEM İSTİYORUZ" "Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada." DURSUN ÖZBEK'E CEVAP "Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun! İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim." REKLAM "Elinizi bir Galatasaraylı yönetici mi ısırdı?" "HAFİF ISIRMIŞTIR, HİSSETMEDİK" Ali Koç: "Kim beni ısırmış? Bir Galatasaraylı yönetici elimi ısırabilir mi? Şaka mı yapıyorsunuz. Saygı çift taraflı müessesedir. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, alay ederseniz, hiç rakiplerinizi ilgilendirmeyen basın toplantısında, sponsorlukta laf ederseniz. Projeler, Çanakkaleleler, ananaslar mananaslar... Bu muameleyi kabul edersiniz. Biz saygısızlık için değil hatıra için çıktık. Engellemeye çalışanları yolumuzdan çektik. Birisi elimi ısırdıysa da hafif ısırmıştır, hissetmedik.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ "Bakın son 60-80 faule bakın. Toplam faullere bakın. Toplam sarı kart, kırmızı kart, kaç faul yapılmış bunlara bakın. Olağanüstü bir tablo. Maçta biz 10 faul, 6 sarı, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faulde 4 sarı kart. Sadece bu maç. Haftalardır sarı kart görmüyorlar. Bizim maça kadar son 60 faullerinde sarı kartları bile yoktu, bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik. Ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarım sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum." "TÜM DÜZENİ ALT ÜST ETTİK" "Bir takımı şampiyon yapmak için bazı takımları ligden düşürüp tutarak kurguladığınız dizayn, tiyatro Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesine en son Haluk Ulusoy döneminde, Denizli maçı ile biten rezil sezonda görmüştüm." REKLAM "ŞAMPİYONLUĞU DİYORUM DİLİM SÜRÇTÜ" "Camiamıza şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Şampiyonluğu diyorum, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz. Tüm camiamıza değerli galibiyeti armağan ederken şunu söylüyorum. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, motivasyonu bozan Fenerbahçeliler'e de bu galibiyet armağan olsun."