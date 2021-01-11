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Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Maraşlı dizisi Mahur'u canlandıran Alina Boz'un biyografisi

Sevilen oyuncu Alina Boz, Maraşlı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başrolünü yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le paylaştığı Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat verecek Alina Boz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Alina Boz'un biyografisi...

Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Maraşlı dizisi Mahur'u canlandıran Alina Boz'un biyografisi

Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları güzel oyuncu Alina Boz'un Maraşlı dizisinde başrolüyle yeniden vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İşte Alina Boz'un hayat hikayesi...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998 doğumludur annesi Rus asıllı babası ise Türk olan Alina Boz Moskova'da dünyaya gelmiştir. Ancak İstanbul kütüğüne bağlı olarak nüfusu geçerlidir.18 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur. Son zamanlarda çok fazla dikkat çeken genç yıldızlardan biri olan Alina Boz; oldukça farklı yaş grubundan hayranları bulunan bir oyuncu olarak popüler olmuştur. Alina Boz 1 .73 boyunda 50 kilo civarındadır.

Yeşil gözlü kumral tenli ve sarı saçlara sahip olan Alina Boz; yüz güzelliğini annesinden almıştır. 9 yaşında tiyatro eğitimi almaya başlayan Alina Boz daha sonra bir ajansa yazılarak reklamlarda oynamış ve dergi çekimlerine katılmıştır. Sonrasında bu dünyayı çok sevdiğini söyleyen Alina Boz iyi bir oyuncu olmak istediğini belirtiyor. Eğitim hayatını annesinin isteği üzerine Rusya'da tamamlayacağını söyleyen Alina Boz ileriki dönemlerde daha birçok dizide de yer alacak yetenekli oyuncular arasına çoktan girmiştir.

Dizi deneyimini İlk Cesur Hemşire dizisinde Canan karakteriyle yaşamıştır. Çıkış yaparak büyük kitlelere ulaşması ise, Paramparça dizisinde canlandırdığı Hazal karakteri ile mümkün olmuştur. 2016 yılında Zafer Algöz ve Melek Baykal ile birlikte Kızma Biraderde rol almıştır. Şimdilerde Elimi Bırakma dizisiyle ekran karşısına çıkmaktadır. Burak Yörük ile 2015 yılında başlayan ilişkilerine 2017 yılında son veren güzel oyuncu, ayrılığa fazla dayanamamış ve 2018 yılında tekrar barışmışlardır, hala Burak Yörük ile birliktedirler.

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