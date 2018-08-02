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"Allah’ıma çok şükür herşey normal ilerliyor. Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı. Doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş. Bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az..."