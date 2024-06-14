Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alkollü ve öfkeli! - Güncel haberler

        Alkollü ve öfkeli!

        Olay, Aksaray'da meydana geldi. Aksaray'da genç bir kız alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Ama asıl olay sonrasında yaşandı. Direksiyonda ben yoktum yalanına polise inandıramayınca öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü ve öfkeli!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Aksaray'da meydana geldi.

        Aksaray'da genç bir kız alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu.

        Ama asıl olay sonrasında yaşandı.

        Direksiyonda ben yoktum yalanına polise inandıramayınca öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aksaray
        #aksaray haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Münih'e İskoç akını!
        Münih'e İskoç akını!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?