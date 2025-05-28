Almanya'da hükümet, göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu yeni hükümet, göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı.

Hristiyan Sosyal Birliğinden (CSU) Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından önerilip kabine tarafından kabul edilen düzenleme yasalaşırsa "ikincil koruma" statüsünde bulunan mülteciler yakın akrabalarını aile birleşimi kapsamında artık Almanya'ya getiremeyecek.

Ayrıca, özellikle iyi entegre olmuş göçmenler için uygulanan hızlandırılmış vatandaşlık süreci de 3 yıl sonra iptal edilecek.

Yeni hükümetin ilk icraatlarından olan göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki tasarının Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanıp yasalaşması bekleniyor.

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Aile birleşimi hakkından olumsuz etkilenecek kişilerin, sığınma ya da mülteci statüsü verilmemiş olsa da kendi ülkelerinde siyasi zulüm, işkence veya ölüm cezasıyla karşı karşıya oldukları için Almanya'da kalmalarına izin verilen "ikincil koruma" statüsündeki mülteciler olduğu belirtildi.