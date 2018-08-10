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Almanya'da Türk kadın ile çocuğuna ırkçı ölüm tehdidi

Bonn'da yaşayan Meral Başar ile 7 yaşındaki oğlu tramvayla yolculuk ederken bir kişinin ırkçı hakaretlerine ve ölüm tehdidine maruz kaldı

10.08.2018 - 21:02 | Güncelleme: AA

Almanya'nın Bonn kentinde tramvayla yolculuk eden 45 yaşındaki Meral Başar ile 7 yaşındaki oğlu, tramvaydaki bir kişinin ırkçı sözlerine ve ölüm tehdidine maruz kaldı.

AA'nın haberine göre, Bonn'da dün öğleden sonra diş doktoruna gitmek için oğluyla Königswinter'den 66 numaralı tramvaya binen Başar, yolculuğu sırasında uğradığı ırkçı saldırıyı, AA muhabirine anlattı.

Başar, "Tramvaya bindim 5 dakika geçti, oturduğum koltuğun arkasındaki cama biri vurmaya başladı. Başımı çevirip baktığımda Alman bir adam bana hitaben, 'Siz mülteciler buralara gelip, buraları mahvettiniz', 'Bize burada nefes aldırmıyorsunuz' gibi ırkçı sözler sarf etmeye ve bağırarak hakaret etmeye başladı." dedi.

Başar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Daha sonra ırkçı hakaretlerini daha ileriye taşıyan bu kişi, koltuk demirlerini tekmelemeye başladı. Ben ise 'mülteci olmadığımı yıllardır bu ülkede yaşadığımı ve kalp hastası olduğumu gösteren kimlik kartını çıkararak bana sebepsiz yere bağıramayacağını' söyledim. Bunun üzerine daha fazla sinirlenen adam 'Hepinizi öldüreceğim', 'Sizi yok edeceğim', 'Gidin memleketinizde yaşayın' diye tehdit edip küfürler yağdırmaya başladı. Oğlum çok korktu ve ağlamaya başladı. Yan koltuktaki yaşlı bir Alman olaya müdahil olarak ırkçı kişiyi susması için uyararak bir kadına bu şekilde davranamayacağını söyledi. Bu sefer, saldırgan elleriyle gözlerini göstererek, 80 küsür yaşında olan ve beni korumaya çalışan yaşlı Almanı da tehdit etti. İyiki o adam vardı yoksa fiziksel saldırıya da uğrayabilirdik."

Telefonla polisi aradığı sırada durakta inen ırkçı saldırganın fotoğrafını çekerek polise verdiğini ifade eden Başar, polislerin olayı ciddiye alarak kendileriyle yakından ilgilendiğini ve birkaç kez gelerek ifadelerini alıp bu kişiyi aramaya başladığını söyledi.

POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR

Olayı araştıran Bonn polisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin yakalanması için vatandaşlardan yardım istedi.

Eşofmanlı, yeşil çizgili beyaz tişörtlü, spor ayakkabı giyen, sırt çantası olan bu kişiyi tanıyan ya da olayı görenlerin, 0228/150 numaralı polis telefonunu aramaları istendi.

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