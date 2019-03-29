Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. AA'nın haberine göre; açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi.

Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.