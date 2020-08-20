Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı. Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR