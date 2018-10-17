Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 17 Ekim 2018

Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1,54 azalışla 229,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 228 bin 800 liradan kapattı. İşte güncel altın fiyatları